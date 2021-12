Am zweiten Weihnachtstag wurden Feuerwehr-Einsatzkräfte um 7.50 Uhr zu einem Brand in Hasbergen-Ohrbeck gerufen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Hasbergen. Ein Schornstein in einem Haus in Hasbergen-Ohrbeck ist am Sonntagmorgen in Brand geraten. Die gute Nachricht: Die Bewohner bemerkten den Brand am zweiten Weihnachtstag rechtzeitig und konnten sich in Sicherheit bringen.

Nach Angaben des Polizeikommissariats in Georgsmarienhütte blieben alle Bewohner unverletzt. Bereits um 7.50 Uhr wurde die Feuerwehr in den Brockmannweg gerufen. Die Einsatzkräfte aus Hasbergen brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Di