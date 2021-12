Kalender 2022 hält Erinnerungen an das alte Hasbergen lebendig

Gemeinsam mit Werner Wessel, (li) und Susanne Breiwe stellte am Freitag der erste Vorsitzende des Kunst- und Verkehrsvereins, Gordian Niehenke, (re.), die aktuelle Auflage des historischen Kalenders vor. Foto: Michael Pohl

Michael Pohl

Hasbergen. Der Hasberger Kultur- und Verkehrsverein (KuV) hat einen Kalender 2022 mit zwölf historischen Motiven herausgegeben, die die Erinnerungen an vergangene Zeiten lebendig halten sollen.

Kam die erste Auflage mit 60 Exemplaren noch relativ bescheiden daher, so machen sich heute in der 4. Auflage rund 100 Kalender auf den Weg in die Wohnzimmer der Region und darüber hinaus. „Wir verschicken sogar einige Exemplare“, sagt der