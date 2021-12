Sonntag startet neues Corona-Testzentrum in Hasbergen

Auf dem ehemaligen Gelände von Feuerwehr und DRK in Hasbergen eröffnet ab Sonntag ein Testzentrum.

Archiv/André Partmann

Hasbergen. Am Sonntag eröffnet wieder ein Corona-Testzentrum in Hasbergen. Nachdem in vielen Geschäften und Lokalen 2Gplus gilt, steigt die Nachfrage rasant.

Bürgermeister Adrian Schäfer hatte zuvor in mehreren Ratsgremien betont, er wünsche sich wieder ein Testzentrum in Hasbergen und sei deshalb mit verschiedenen potenziellen Anbietern im Gespräch. Unterstützung fand er bei den Malte