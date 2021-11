In Hasbergens Neuer Mitte tut sich was

Seit letzter Woche haben die Bauarbeiten am Großprojekt Neue Mitte in Hasbergen begonnen.

Michael Pohl

Hasbergen. Mit einiger Verzögerung haben in der vergangenen Woche die Bauarbeiten am Großprojekt Neue Mitte inklusive Rathausneubau in Hasbergen begonnen. Bürgermeister Adrian Schäfer erläutert die aktuellen Arbeitsschritte.

"Im Moment laufen die Gründungsarbeiten", so Schäfer auf Nachfrage. Konkret gehe dabei um die wichtigsten Leitungen, etwa Wasser und Abwasser. Dabei würden die Arbeiten entgegen dem Uhrzeigersinn ausgeführt. Erste Arbeiten für Multifunktion