Ein Wunsch geht in Erfüllung. Der Schotterweg entlang der Bahnstrecke zwischen Hasbergen und Osnabrück bekommt eine Asphaltdecke und macht das Radfahren angenehmer.

Andreas Wenk

Hasbergen. Für Radfahrer in Hasbergen geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Schotterstrecke Am Wilkenbach zwischen Hasbergen Ohrbeck und Osnabrück Hellern wird geteert.

Die Arbeiten haben bereits begonnen und der Abschnitt am Wilkenbach soll in wenigen Tagen fertig gestellt sein. Die Kosten für das Projekt belaufen sich nach Auskunft der Gemeinde Hasbergen auf 33.500 Euro, die sich Stadt Osnabrück und Geme