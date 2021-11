Hasbergen will Gefahrenstelle am Hüggelzwergekreisel entschärfen

Noch fehlt am Hüggelzwergekreisel ein sicherer Fußweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus im Hintergrund.

Andreas Wenk

Hasbergen. Seit dem Umzug der Feuerwehr Hasbergen in das neue Feuerwehrgerätehaus an die Tecklenburger Straße fehlt ein Fußweg am Kreisel. Die Gemeinde verspricht Abhilfe.

Das hat eine Anfrage bei der Verwaltung ergeben. Nach Aussage von Bürgermeister Adrian Schäfer teilt die Verwaltung die von Feuerwehr und DRK geäußerten Bedenken. Öffentlich wurde das Thema am Rande der konstituierenden Ratssitzung. In der