Rathauswache samt Bürgermeister stürmt Karnevalisten-Lokal in Hasbergen

Hasbergens Bürgermeister Adrian Schäfer (Mitte) darf dank karnevalistischer Sahneimpfung den Festsaal betreten, Prinz Ulrich Keßler (links) schaut amüsiert zu. Im Hintergrund steht der erste Karnevalspräsident Dietmar Rudnick bereit

Michael C. Goran

Hasbergen. Karneval mal umgedreht: Mit Hellebarden und Schilden gerüstet, stürmten Hasbergens Bürgermeister Adrian Schäfer und seine Rathauswache die Gaststätte Schirmbeck-Hunsche, das Vereinslokal der KG Ohrbeck.

Leicht hatten es der Bürgermeister und seine Wache nicht, denn sie mussten dabei nicht nur am Prinzenpaar, sondern auch an einem geheimnisvollen Orakel vorbei. Im Festsaal wurde der Schlüssel von Hasbergen dann doch an das Prinzenpaar überg