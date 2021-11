Hasberger FDP-Ratsmitglieder ohne Stimmrecht in Ausschüssen

Dass die Sitze in den Ausschüssen nun nach dem d´Hondtschen Verfahren verteilt werden, hat Auswirkungen für die FDP in Hasbergen. (Archivfoto)

David Ebener

Hasbergen. Hasbergens FDP hat in den Ausschüssen des Gemeinderates kein Stimmrecht. Hintergrund ist, dass die Große Koalition im Landtag die Sitzvergabe in Ausschüssen neu geregelt hat. Der Gemeinderat hat jetzt einen Antrag der FDP abgelehnt, den Liberalen Stimmrecht in den Ausschüssen einzuräumen.

Bisher wurden die Sitze in den Ausschüssen nach der von Hare und Niemeyer entwickelten Methode verteilt. Jetzt gilt ein Verfahren nach d´Hondt. Die Auswirkungen sind gravierend: Bislang waren die Ausschüsse gemäß der Mehrheit im Rat mit jew