Kann der Weihnachtsmarkt stattfinden? Hier ein Bild aus dem Jahr 2019.

Gemeindeverein Hasbergen

Hasbergen. Kann in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Hasbergen stattfinden? Der frisch gewählte Gemeinderat wird darüber in seiner ersten Sitzung beraten.

In der konstituierenden Sitzung sind zuvor allerdings eine ganze Reihe von Formalitäten abzuarbeiten, wie unter anderem die Vereidigung des neuen Bürgermeister Adrian Schäfer, die Verpflichtung und Belehrung der Ratsmitglieder oder die Bild