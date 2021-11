Gasfackel zwischen Hasbergen und Lotte: Am Montag wird es brenzlig

Spektakuläre Wartungsarbeiten im Gasnetz kündigt die Firma Nowega in Hasbergen-Gaste und Lotte-Wersen an. Die Fackel wird am Ende eine Höhe von acht bis zehn Metern haben.

Nowega

Hasbergen/Lotte. Wenn am Montag, 8. November, in Hasbergen-Gaste oder Lotte-Wersen eine Stichflamme am Himmel erscheint, ist wahrscheinlich die Firma Nowega schuld.

Die Nowega GmbH führt ab Montag Wartungsarbeiten an der Erdgasleitung zwischen den Stationen Wersen und Gaste durch. Dazu wird eine sogenannte Gasfackel aufgebaut. „Die Gasleitungen müssen in regelmäßigen Abständen überprüft und auch gerein