Das Rathaus in Hasbergen: Hier werden bis zur Eröffnung des Neubaus in der Neuen Mitte alle wichtigen Entscheidungen für die Gemeinde getroffen.

Archiv/Daniel Batel

Hasbergen. Der Rat ist das Gremium, das über die Zukunft einer Gemeinde bestimmt. In Hasbergen beginnen in der am Montag beginnenden fünfjährigen Ratsperiode 28 Frauen und Männer mit der ehrenamtlichen Arbeit. Die wichtigsten Infos zu allen Mitgliedern – und zum ebenfalls stimmberechtigten neuen Bürgermeister.

SPD (13 Sitze) SPD/Swaantje Hehmann Hardy Fischer (65) ist alter und neuer Fraktionsvorsitzender seiner Partei. Als Abteilungsleiter eines mittelständischen Bauunternehmens ist er dort für IT und Qualitä