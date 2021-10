Zarte Annäherungsversuche: Labradoodle Mailo (drei Monate) und Parson-Russel-Terrier-Dackel-Mischling Ida (fünf Monate) nehmen zusammen mit ihren Besitzern am Welpenkurs der Hundeschule Lernfelle in Hasbergen teil.

Carolin Hlawatsch

Hasbergen. Wer zum ersten Mal einen Hund aufnehmen möchte, sollte typische Anfängerfehler vermeiden, denn sonst kann aus einem Mensch-Hund-Gespann schnell ein Problemfall werden.

Die Gruppe der Hundehalter in Deutschland wird immer größer. Gerade in Zeiten von Corona sind viele Leute auf den Hund gekommen. Inzwischen zeigt sich jedoch, unter anderem an der Überlastung der Tierheime und Kleinanzeigen im Internet, das