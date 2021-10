Autofahrer gerät in Hasbergen in Gegenverkehr

Die Osnabrücker Straße in Hasbergen war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt.

NWM-TV

Hasbergen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Montagnachmittag in Hasbergen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Insgesamt waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Der 55-jährige aus Preußisch Oldendorf war gegen 15.35 Uhr mit einem Mini Cooper auf der Osnabrücker Straße in Richtung Lengericher Landstraße unterwegs, als er auf gerader Strecke mit seinem Kleinwagen in den Gegenverkehr fuhr, teilt eine