Hasberger Diakonin Elvira Schoof geht in den Ruhestand

Diakonin Elvira Schoof geht nach über 30 Jahre Dienst in Hasbergen in den Ruhestand.

Christuskirchengemeinde Hasbergen/Michael Suchy

Hasbergen. Eine neue Lebensphase beginnt für Elvira Schoof: Die 65-jährige war über 30 Jahre Diakonin in der evangelisch-lutherischen Christuskirchengemeinde in Hasbergen und wird jetzt in den Ruhestand verabschiedet.

Offiziell war ihr letzter Arbeitstag am 30. September, heißt es in einer Pressemitteilung des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Osnabrück. Den Abschied aus der Gemeinde und dem Kirchenkreis Osnabrück feiert sie am Sonntag, 10. Oktober