Warteschlangen schon am Morgen der Bundestagswahl in Hasbergen

Zur Bundestagswahl bildeten sich wieder eine deutliche Schlange vor dem Nadelöhr des Gasthauses Schirmbeck-Hunsche in Hasbergen, aber anders als bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen ging es flüssig voran.

Swaantje Hehmann

Hasbergen. Nachdem es zur Kommunalwahl lange Schlangen gab, machten sich in Hasbergen die Wähler früher auf den Weg zur Bundestagswahl. Warteschlangen gab es trotzdem, nur schon morgens und in entspannter Atmosphäre.

Dieses Mal wollten es alle besser machen. Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen mussten die Wähler vor dem Wahllokal im Gasthof Schirmbeck-Hunsche am Hellener Weg und an vielen weiteren Wahllokalen noch nach 18 Uhr in der Warteschlange stehe