Wie das erste Konzert mit 2G-Regel in Hasbergen ablief

Das erste Konzert in der Töpferei Niehenke in Hasbergen mit der 2G-Regel spielte die Band Hiss am Samstag.

Thomas Wübker

Hasbergen. Zu einem „Superspreader-Event“, wie Sänger Stefan Hiss ironisch sagte, trafen sich am Samstag etwa 100 Menschen in der Töpferei Niehenke in Hasbergen. Es war dort das erste Konzert mit der 2G-Regel.

Den Pass, genauer gesagt den Impfpass vorzeigen, das ist jetzt erstmal die Regel bei Konzerten – nicht nur in der Töpferei Niehenke. Hausherr Bernd Niehenke hatte extra zwei „Kontrolleure“ engagiert, die nicht nur die Eintrittskarten, sonde