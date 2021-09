Hohe Förderung für die Kita Hüggelzwerge in Hasbergen

Baustelle in Ohrbeck: Die Kita Hüggelzwerge in Hasbergen wird mit fast einer Million Euro aus verschiedenen Fördertöpfen bezuschusst.

Gemeinde Hasbergen

Hasbergen. Der Bau der Kita Hüggelzwerge in Hasbergen-Ohrbeck wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit 403.280 Euro gefördert.

"Die Gemeinde Hasbergen profitiert an dieser Stelle davon, dass wir hier in eine besonders energieeffiziente und ökologische Bauweise investiert haben", teilte Bürgermeister Holger Elixmann am Montag mit. Diese Art der Bauweise habe die Gem