Viele Wählerinnen und Wähler mussten auch in Hasbergen lange Wartezeiten vor dem Wahllokal in Kauf nehmen. Die Gemeinde vermeldet, dass sich dies bei der Stichwahl nicht wiederholen werde. (Symbolfoto)

Jens Büttner/dpa

Hasbergen. Bis zu 45 Minuten Wartezeit haben manche Hasberger vor dem Wahllokal laut Berichten in Kauf nehmen müssen. Drohen bei der Stichwahl am 26. September ähnliche Zustände? Was die Gemeinde dagegen unternehmen will.

Für die langen Wartezeiten und die sich bis in die Nacht hinziehende Auszählung habe es mehrere Gründe gegeben, wie Bürgermeister Holger Elixmann und Wahlleiter Martin Tillner mitteilten.Zum einen sei die Kommunalwahl am 12. September die e