Adrian Schäfer (links) erhält vor der Stichwahl am 26. September Unterstützung von den Hasberger Grünen. Rechts im Bild Grünen-Kandidat Johann to Büren.

Swaantje Hehmann

Hasbergen. Die SPD war der große Wahlsieger, aber auch die Grünen hatten Grund zur Freude – sie holten vier Gemeinderatssitze. Jetzt wollen beide Parteien gemeinsam auftreten, damit SPD-Mann Adrian Schäfer neuer Bürgermeister in Hasbergen wird.

Grünen-Kandidat Johann to Büren und Adrian Schäfer, der als SPD-Kandidat nur knapp die absolute Mehrheit verpasste und als klarer Favorit in die Stichwahl am 26. September geht, trafen sich am Vormittag vor einem Großplakat in Hasbergen.Die