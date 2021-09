Hausgemachter Krach schadet Hasbergens Holger Elixmann

Das hatte er sich anders vorgestellt: Holger Elixmann ist bei der Bürgermeisterwahl in Hasbergen nur auf Platz zwei eingekommen, darf aber auf die Stichwahl hoffen.

Hermann Pentermann

Hasbergen. Überraschung in Hasbergen: Holger Elixmann hat sich nur so eben in die Stichwahl um den Bürgermeisterposten gerettet. Dass der charismatische Amtsinhaber knapp 15 Prozentpunkte hinter dem erst 30-jährigen Adrian Schäfer liegt, darauf hätten wohl selbst die meisten SPD-Stammwähler nicht gehofft.

Woran lag es? Wie immer gibt es mehr als einen Grund: Auf den Bundestrend zu verweisen, wäre angesichts des klaren CDU-Wahlerfolgs nebenan in Hagen zu billig. Das Ergebnis ist also hausgemacht. Skandale hat Elixmann in seiner Amtszeit nicht