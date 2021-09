Kommunalwahl in Hasbergen: Was die Parteien wollen

Die Parteien in Hasbergen haben sich geeinigt, bei Plakaten auf eine Materialschlacht zu verzichten. Auch in ihren Programmen gibt es viele Prallelen, bei genauer Betrachtung zeigen sich aber auch Unterschiede.

Kollage: Andreas Wenk

Hasbergen. Wer sich vor den Kommunalwahlen am Sonntag an den Programmen der Parteien in Hasbergen orientiert, findet viel Gemeinsames – aber auch Unterschiede, etwa beim Thema Wohnungsbau.

„Hasbergen noch liebenswerter machen für alle Menschen“, heißt es bei den Grünen, die FDP will zielführende Beiträge zum Wohle der Gemeinde Hasbergen leisten, die SPD möchte Ideen zum Wohl der Hasberger Bürger umsetzen und die CDU reklamie