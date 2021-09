Derzeit zeugen nur die Markierungspfähle und das gegossene Kranfundament von den Fortschritten der Bauarbeiten in der Neuen Mitte. Foto: Michael Pohl

Michael Pohl

Hasbergen. Der Spatenstich für den Baubeginn in der Neuen Mitte ist längst erfolgt. Eigentlich sollte es nun zügig voran gehen. Jedoch wurde am Freitag ein bereits vorhandener Baukran wieder abgeholt. Das sorgt in der Bevölkerung für Verwirrung.

Der Spatenstich für das laut Bürgermeister Holger Elixmann „größte Bauvorhaben der vergangenen 40 Jahre“ erfolgte bereits im Juli. Seitdem wurde das Gelände eingezäunt und ein sogenanntes Kranfundament gelegt. Der vorhandene Baukran je