Einmal mehr verhinderte der Einsatz der freiwilligen Feuerwehr größeren Schaden. Symbolbild.

Jens Kalaene

Hasbergen. Durch seine schnelle Reaktion hat ein 70-Jähriger am Samstag einen größeres Brandschaden an einer Scheune in Hasbergen-Gaste verhindert.

Die Polizei berichtet lobend über das Geschehen am Samstagnachmittag an der Straße "Am Gaster Berg". Demnach war gegen 16.45 Uhr in einer Scheune nahe der Straße "Am Amazonenwerk" ein Feuer ausgebrochen. Der 70-Jährige bemerkte die Flammen