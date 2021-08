So wirkt sich die neue Corona-Verordnung auf das Hasberger Weinfest aus

Wer geimpft, genesen oder getestet ist, erhält Einlass zum Hasberger Weinfest. (Symbolfoto)

imago images/Westend61

Hasbergen. Die neue Corona-Verordnung, die das Land Niedersachsen am Mittwoch erlassen hat, hat auch Auswirkungen auf das Weinfest in Hasbergen. Worauf müssen sich die Besucher am Wochenende einstellen?

„Neben den neuen Bestimmungen wird es sicherlich wichtig sein den Wetterbericht zu lesen“, sagte Hasbergens Bürgermeister Holger Elixmann zu den besonderen Bedingungen für die aktuelle Ausgabe des Weinfestes. Dieses findet am kommenden