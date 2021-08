213 Radfahrer haben Kilometer beim Stadtradeln in Hasbergen gesammelt.

dpa/Sina Schuldt

Hasbergen. Die Kampagne "Stadtradeln" will Fahrrad fahren fördern. Für die Premiere in Hasbergen ziehen die Organisatoren ein gutes Fazit. Beim Weinfest wollen sie Radler ehren.

213 Radfahrer in 27 Teams sind rund 51.312 Kilometer gefahren, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Hasbergen. „Wir finden, das ist eine wirklich starke Leistung und möchten uns bei allen bedanken, die so aktiv geradelt sind“, erklärt