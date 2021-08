Anwohner hoffen: Baut die Bahn 2024 in Hasbergen endlich eine Lärmschutzwand?

Hasberger Bürger bilden eine symbolische Lärmschutzwand: An der Bahnlinie Am Wilkenbach fordern sie von der Bahn mehr Rücksicht auf ihre Gesundheit, unter ihnen Jörg Petersen, Christiane Knuth, Adrian Schäfer (alle SPD), Iris Huckriede und Peter Rademacher (CDU) sowie Felix Bensmann (FDP).

Andreas Wenk

Hasbergen. Seit rund 40 Jahren fordern Bahnanlieger in Hasbergen einen Lärmschutz am Wilkenbach. Die Anwohner sind empört: Wann tut sich was? Das sagt die Bahn.

Das Verhältnis zwischen Bahn und Gemeinde Hasbergen scheint belastet. Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs verzögert sich bis 2023. Hinzu kommt der fehlende Lärmschutz am Wilkenbach.Was fordern die Anlieger?Die Anwohner in diesem