Einige der gesammelten Spenden wurden zu handlichen Kits zusammen gepackt. Diese enthalten die üblichen Bestandteile einer Hausapotheke.

Michael Pohl

Hasbergen. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche machte sich am Samstag ein Hilfskonvoi von der Hüggelgemeinde auf den Weg in Richtung Hochwassergebiet. Zuvor hatten die Helfer um zielgerichtete Spenden gebeten.

Auch diesmal konnten sie auf die Hilfe der Bürger zählen. Nachdem sie am Samstag um sechs Uhr in der Frühe gestartet waren, peilten die Fahrer zunächst den Ort Würselen bei Aachen an. Hier sollten die restlichen Spenden aus der ersten Samml