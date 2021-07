Innerhalb weniger Minuten, nach Beginn der privaten Hilfsaktion, füllte sich am Samstag der Tomblaine-Platz in Hasbergen mit Hilfsgütern für die vom Hochwasser betroffenen Menschen. Foto: Michael Pohl

Michael Pohl

Hasbergen. Am Samstag starteten Tanja Oberhaus und Nils Joachimmeyer in Hasbergen eine Hilfskation für die Flutopfer. Die große Welle der Hilfsbereitschaft führte dabei zu zahlreichen Planänderungen. So musste der Transport früher als geplant starten.

„Freunde von mir wohnen in den betroffenen Gebieten“, nannte Oberhaus als Grund für die spontane Aktion in der Hüggelgemeinde. Zudem hätten die in den Medien veröffentlichten Bilder sie sehr berührt, so Oberhaus weiter. Während die ehrenamt