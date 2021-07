Rufen zu spenden auf: Tanja Oberhaus und Nils Joachimmeyer.

Holger Elixmann

Hasbergen. Um den Opfern der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen zu helfen, haben die Hasberger Tanja Oberhaus und Nils Joachimmeyer einen kurzfristigen Spendenaufruf gestartet.

Sie wollen am Samstag, 17. Juli, zwischen 13 und 19 Uhr auf dem Tomblaineplatz Sachspenden entgegennehmen und noch in der Nacht ins Krisengebiet starten.Beide waren unabhängig voneinander auf die Idee gekommen und hatten sich an Bürgermeist