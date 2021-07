Mit einer zünftigen Polonaise starteten die frisch gebackenen Abiturienten des Osnabrücker Graf-Stauffenberg-Gymnasiums am Samstag in der Freizeitlandhalle Hasbergen in eine rauschende Ballnacht.

Michael Pohl

Osnabrück/Hasbergen. In den vergangenen Monaten stand vieles im Leben der Abiturienten coronabedingt still. Am Samstag aber durften die jungen Leute vom Osnabrücker Graf-Stauffenberg-Gymnasium ihren Abschluss ausgelassen in der Hasberger Freizeitlandhalle feiern.

„Feiert das Leben“, dieser Ausspruch von Thomas Grove, Schulleiter des Osnabrücker Graf-Stauffenberg-Gymnasiums (GSG) war an diesem Abend Leitbild und Startschuss zugleich. In seiner Begrüßung kritisierte Grove deutlich die Tatsache, dass e