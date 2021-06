Achtjährige nach Unfall in Hasbergen nicht in Lebensgefahr

Polizei im Einsatz (Symbolfoto)

Friso Gentsch

Hasbergen. Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde ein achtjähriges Mädchen am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Hasbergen.

Gegen 15 Uhr hatte eine 58-Jährige mit ihrem Fiat die Hauptstraße in Richtung Gaste befahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es dort an einem Fußgängerüberweg nahe der Schule zum Zusammenstoß mit der Achtjährigen, die mit ihrem F