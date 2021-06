Aufgrund der niedrigen Fallzahlen schließt das Testzentrum im Café Hüftgold in Hasbergen am 26. Juni. (Archivbild)

Gemeinde Hasbergen

Hasbergen. Am 26. Juni ist im Hasberger Testzentrum im Café Hüftgold an der Osnabrücker Straße Schluss. „Das Zentrum hat seinen Zweck erfüllt“, sagt Christian Böckenförde von der Hüggel-Apotheke als Betreiber des Zentrums.

Am 3. Mai ist das Testzentrum an den Start gegangen. „Die Inzidenzen sind beinahe auf 0 gesunken, der Bedarf an Tests ist im Zuge der Lockerungen ebenfalls mittlerweile gering", wird der Apotheker in einer Pressemitteilung zitiert. „Wi