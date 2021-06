Parkhausbrand am FMO: Bleibt Paar aus Hasbergen auf Kosten sitzen?

Für diese Autos kam jede Rettung zu spät: Ein Feuer in einem FMO-Parkhaus hatte im Oktober 2019 verheerende Folgen. Ein Paar aus Hasbergen ist auf den Kosten für sein beschädigtes Auto sitzen geblieben.

Gert Westdörp

Hasbergen/Greven. Als 2019 ein Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück brannte, wurde das Auto der Familie Schaar aus Hasbergen massiv beschädigt. Doch auf den Kosten könnte sie sitzen bleiben. Denn die Versicherungen schalten auf stur.

Am Abend des 14. Oktober 2019 stieg eine dunkle Rauchwolke über dem Flughafen Münster/Osnabrück in Greven auf. Das Parkhaus A stand in Flammen. Erst als der Brand längst gelöscht war, offenbarten sich die immensen Folgen: 73 Autos