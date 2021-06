War ein 60-Jähriger in Hasbergen betrunken mit dem Motorrad unterwegs?

Kuriose Geschichte in Hasbergen: Ein Motorrad wird auf einem Kreisverkehr abgestellt. Vom Fahrer fehlt jede Spur. War der Halter betrunken unterwegs? (Symbolbild)

Michael Gründel

Hasbergen. Ein rotes Motorrad ist am Sonntagabend auf einem Kreisverkehr in der Osnabrücker Straße in Hasbergen abgestellt worden. Von dem Fahrer des offensichtlich beschädigten Zweirades fehlte jede Spur. Die Polizei ermittelte den Halter – der war betrunken, hatte Schürfwunden und ein kaputte Hose.

Nach Angaben der Polizei seien die Beamten gegen 21.50 Uhr auf das Zweirad aufmerksam geworden, das zuvor auf einem Kreisverkehr in Höhe des Autohauses Haarlammert abgestellt worden war. Das Motorrad "wies frische Unfallspuren" auf, wie es