Brand in Kühlhaus an der Hansastraße in Hasbergen

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Haste und Oesede waren vor Ort.

NWM-TV

Hasbergen. Am Mittwochnachmittag hat es in einem Kühlhaus an der Hansastraße in Hasbergen gebrannt. Das Feuer wurde frühzeitig entdeckt und konnte von den Personen vor Ort selbst gelöscht werden.

Der Brand wurde nach Angaben der Polizei um 16.45 Uhr gemeldet. Es wurde niemand verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Haste und Oesede waren im Einsatz und öffneten ein ehemaliges Oberlicht im Dach. Die Polizei ermittelt nun die Brandursa