Zwei Tage in Folge keine Corona-Infizierten mehr in Hasbergen

Vielerorts zeigt sich ein erfreuliches Bild: Die Zahl der Corona-Infektionen sinkt. Hasbergen ist nun zum ersten Mal seit neun Monaten Neuinfektionsfrei. (Symbolbild)

imago-images.de/ teutopress GmbH

Hasbergen. Die 7-Tage-Inzidenzen sind bundesweit auf dem Sinkflug. Auch in der Region Osnabrück gibt es in einigen Kommunen derzeit gar keine oder nur noch sehr wenige Corona-Infizierte. In Hasbergen gab es am Donnerstag, 3. Juni, und Freitag, 4. Juni, zum ersten Mal seit langer Zeit keine gemeldeten Infektionen.

Auch wenn Experten weiterhin zur Vorsicht raten – für die vergangenen Wochen kann durchaus ein positiver Verlauf der Corona-Pandemie verzeichnet werden: Während die bundesweite 7-Tage-Inzidenz in der Vorwoche noch bei 39,8 lag, meldet das R