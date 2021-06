Abflammen von Unkraut verursacht Heckenbrand in Hasbergen

Weil ein Gartenbesitzer in Hasbergen mit diesem Gasbrenner Unkraut abflammen wollte, fing seine Hecke Feuer.

Feuerwehr HAsbergen/ Halsband

Hasbergen. Beim Beseitigen von Unkraut ist in Hasbergen am Donnerstagmittag eine Hecke Brand geraten. Weil der Eigentümer versuchte, den Brand mit eigenen Mitteln zu bekämpfen, hatte die Feuerwehr leichtes Spiel.

Wie der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dennis Halsband mitteilte wurden die Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr alarmiert. In der Folge rückten drei Fahrzeuge mit rund 18 Einsatzkräften aus. Als diese an der Straße Am Buddenbach im Ortsteil