Was war das letzte Nacht für ein Krach in Hasbergen?

In Teilen von Hasbergen wurde es am frühen Dienstagmorgen laut. (Symbolbild)

dpa/Zacharie Scheurer

Hasbergen. Gegen 1 Uhr ist es am frühen Dienstagmorgen in Teilen von Hasbergen laut geworden. Was war los?

Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion: "Wir sind über eine Ruhestörung benachrichtigt worden." Die Kollegen seien dann vor Ort gewesen. Dort sei ein Bauer mit großem Gerät über einen Acker gefahren.