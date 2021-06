Nach Corona: So plant das Freizeitland Hasbergen den Neustart

Wie diese Damen sehnten sich in der Vergangenheit viele Anrufer nach einem Besuch der Außenanlagen des Freizeitlands Hasbergen. Ab Freitag ist dies wieder möglich.

Maik Schwarberg

Hasbergen. Rechtzeitig zum meteorologischen Sommeranfang fallen die Inzidenzen und verschiedene Branchen dürfen wieder öffnen. Wie aufwendig der Neustart nach dem langen Lockdown ist, schilderte Maik Schwarberg vom Freizeitland Hasbergen.

„Es ist eine spannende Zeit“, sagte der Inhaber des Freizeitlands am Montag. In den vergangenen sieben Monaten habe sich außer Tennis und Squash auf dem Gelände an der Osnabrücker Straße nicht viel getan. Weil der Aufwand für einen Außer-Ha