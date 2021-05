In Hasbergen-Gaste soll ein neues Baugebiet entstehen. Das Flurstück ist knapp 1,3 Hektar groß und grenzt im Westen an die Brinkstraße, im Süden an die Hauptstraße und im Osten an die Siedlung "Am Ehrenhain".

Michael Gründel

Hasbergen.

Das Flurstück ist knapp 1,3 Hektar groß und grenzt im Westen an die Brinkstraße, im Süden an die Hauptstraße und im Osten an die Siedlung "Am Ehrenhain". Wie der Planungs-, Verkehrs- und Bauausschuss des Gemeinderates jetzt einstimmig besch