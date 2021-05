Gospelchor in Hasbergen spendet für neuen Flügel der Christusgemeinde

Gemeinsam mit Ute Voigt vom Gospel-Workshop überreichte Peter Schröder vom Gospelchor (2.v.li.) der Kirchengemeinde einen Scheck über 1000 Euro. Darüber freute sich der Vorsitzende Andreas Günter (re.). Pianist Jens Niemann untermalte die Übergabe mit den ersten Tönen des neuen Instruments.

Michael Pohl

Hasbergen. „Ein guter Ton gibt ein gutes Echo“: Unter diesem Motto stand am Mittwoch die Übergabe einer Spende des Gospelchores an die evangelische Christusgemeinde in Hasbergen.

Eigentlich sind die Männer und Frauen des Gospelchores und des Gospel-Workshops feste Bestandteile der Gottesdienste in der evangelischen Kirche. In den letzten Monaten jedoch hat ihnen die Covid19-Pandemie einen Strich durch die Rechnung g