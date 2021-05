Johann to Büren: Stehe als Einziger nicht für ein "Weiter so"

Tritt bei der Bürgermeisterwahl in Hasbergen für die Grünen an: Gerald Johann to Büren.

Andreas Wenk

Hasbergen. Mit dem Einstieg von Gerald Johann to Büren in den Wahlkampf bewirbt sich nunmehr ein Quartett um den Posten des Hasberger Bürgermeisters. Im Interview erklärt der Kandidat der Grünen, wie er Familie und Amt unter einen Hut bringen und seine mangelnde Führungserfahrung kompensieren will.

Hasbergen hat schon drei Bürgermeisterkandidaten. Warum brauchen die Wähler noch einen weiteren? Wir wollen unsere grünen Inhalte umsetzen und sind davon überzeugt, dass wir dafür einen eigenen Kandidaten benötigen. Die drei Kandidaten, die