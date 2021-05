Aussicht auf Lockerungen: Stehen die Gastronomen in Hasbergen bereits in den Startlöchern?

Ab Montag könnte die Außengastronomie in Hasbergen wieder öffnen. Doch nehmen die Gastronomen dieses Angebot wahr? (Archivbild)

David Ebener

Hasbergen. Niedersachsen plant ab Montag die Öffnung der Gastronomie. Allerdings in Etappen und unter Einschränkungen. Voraussetzung ist eine Inzidenz unter 100 im Landkreis Osnabrück. Was sagen die Gastronomen in Hasbergen zur möglichen Öffnung der Außengastronomie? Wir haben einige zu ihren Plänen befragt.

"Wir planen nicht, zu Montag zu öffnen", sagt Wolfgang Thies vom Gasthaus Thies. Er wolle zunächst die Konditionen kennen, zu denen er öffnen darf. "Einiges ist noch in der Schwebe, es ist nicht zu 100 Prozent gesagt, wie und was erlaubt se