Kita-Betreuung in Hasbergen: Schäfer will mehr Randzeiten abdecken

Treffen im Awo-Hüttenbahnhof: (von links) Guido Pott (Landtagsabgeordneter), Jörg Petersen (SPD Hasbergen), Adrian Schäfer (SPD-Bürgermeisterkandidat), Claudia Henning-Lücke (Kindertagesstätte Gaster Zauberhaus), Karin Landeck (Kita Kunterbunt), Antje Franke (Awo-Kita Wiesenwichtel), Fritjof Rosenthal (Hort Awo-Hüggelkids) und Sarah Möllers (Awo-Kita Hüggelzwerge).

Schäfer

Hasbergen. Der SPD-Bürgermeisterkandidat, Adrian Schäfer, will flexiblere Betreuungszeiten in den Hasberger Kitas schaffen. Dies erklärte er bei einem Treffen mit allen örtlichen Kita-Leitern.

In einer Pressemitteilung kündigte Schäfer an, dass er in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen noch mehr zeitliche Flexibilität in der Kinderbetreuung in Hasbergen schaffen wolle, "insbesondere für Eltern mit Arbeitszeiten, die nicht den gä