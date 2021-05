Hasbergen wie es blinkt und leuchtet: die neue Ortstafel.

Generationenwerkstatt

Hasbergen. An einer neuen Ortstafel können Schüler in der Schule am Roten Berg in Hasbergen nun ihren Heimatort erkunden. Per Knopfdruck leuchten Ortsgrenzen, das Rathaus, die Schulen und Kirchen und andere markante Punkte der Gemeinde auf.

Gebaut hat diese Karte der Schüler Tom Moormann mit Hilfe der Auszubildenden Lukas Meier zu Farwig, Nils Spöhle und Eric Freese von den Amazonewerken in Gaste in einer Generationenwerkstatt der Ursachenstiftung Osnabrück, heißt es in einer