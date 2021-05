Seit Montag läuft das Testzentrum im Café Hüftgold. Franz Brewise, Vorsitzender der Seniorenunion, kritisiert es. (Archivfoto)

Gemeinde Hasbergen

Hasbergen. Am Montag hat das Testzentrum im Café Hüftgold in Hasbergen seinen Betrieb aufgenommen. Die Seniorenunion stellt nun sowohl den Ort und den Zeitpunkt, als auch die Kompetenz des Testpersonals infrage.

Franz Breiwe schreibt als Vorsitzender der Seniorenunion, dass die zentrale Lage an der Osnabrücker Straße zwar gut sei. Er fürchte aber, dass, wenn am 10. Mai in Niedersachsen die Außengastronomie wieder öffne, sich der Standort Hüftg