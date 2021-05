Auch im St. Marien in Belm gab es wie im Osnabrücker Küpper-Menke-Stift und im Hasberger Haus am Berg Corona-Fälle bei Geimpften. (Archivbild)

Marcus Alwes

Hasbergen. Im Hasberger Seniorenheim "Haus am Berg" sind in der vergangenen Woche Corona-Fälle bei Geimpften bekannt geworden. Das war zuvor bereits in Osnabrück und Belm der Fall. Wie hat sich der Impfschutz ausgewirkt?

Im Haus am Berg in Hasbergen sind zuletzt nur noch zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die letzte Reihentestung fand am Freitag statt, seit Dienstag liegen Marina Hümmer vom Betreiber "Wecare Holding" die Ergebniss