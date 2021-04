Mit 64 Jahren gestorben: Axel Teutenberg aus Hasbergen. (Archivfoto)

Michael Pohl

Hasbergen . Er war zehn Jahre lang, von 2001 bis 2011, SPD-Vertreter im Gemeinderat, aber den meisten Hasbergern ist Axel Teutenberg durch seinen ehrenamtlichen Einsatz bei der Organisation der 1175-Jahrfeier Hasbergens oder zuletzt des Weihnachtsmarkts bekannt gewesen. Anfang April ist er im Alter von 64 Jahren gestorben.

Was in der lokalen Politik, wo er sich als Ratsmitglied besonders im Finanz- und Bauausschuss engagierte, und beim Ehrenamt besonders an Teutenberg geschätzt wurde, war die Tatsache, dass er nie ein Blatt vor den Mund nahm, sondern eine kla