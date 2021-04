Der ehemalige Jibi-Markt in Hasbergen steht seit fast sieben Jahren leer.

Archiv/Sarrazin

Hasbergen. 2014 wurde der ehemalige Jibi-Markt an der Osnabrücker Straße in Hasbergen geschlossen, da der Flächennutzungsplan eine Erweiterung der Verkaufsfläche nicht vorgesehen hatte. Seitdem steht das Gebäude leer. Das will die FDP nicht länger hinnehmen.

Viele Bürger bedauerten den Leerstand zu Recht, heißt es in einer Pressemitteilung der Liberalen in Hasbergen. Die Freien Demokraten wären schon damals gerne den Bedürfnissen für eine Vergrößerung der Verkaufsfläche nachgekommen. Dieses sei