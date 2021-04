Unter Corona-Bedingungen: So lief die Nacht zu Ostersonntag in Hasbergen und Hagen

An Feuer vor den Kirchen entzündeten Geistliche wie Christoph Baumgart (Mitte) die Osterkerzen.

Michael Pohl

Hagen/Hasbergen. Die Region Osnabrück erlebt zum zweiten Mal ein Osterfest unter Pandemie-Bedingungen. In diesem Jahr schränkte die Ausgangssperre die Menschen zusätzlich ein. Wir haben uns in der Nacht zu Ostersonntag in Hasbergen und Hagen umgesehen.

Die Tage um Ostern markieren für viele Gläubige den Höhepunkt des Jahres. Die Kirchen sind üblicherweise voll und im Anschluss an die Gottesdienste wird häufig in gemütlicher Runde geplaudert. Seit dem in Stadt und Landkreis Osnabrück von 2